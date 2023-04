1517 soll Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg seine Thesen an die Tür genagelt haben – zumindest der Legende nach. Heute ist die Kirche Wahrzeichen und Touristenmagnet und wurde deshalb bisher nachts beleuchtet. Doch in der zweiten Jahreshälfte blieben die Strahler wegen der Energiesparverordnung meistens aus, sagt Stadtsprecherin Karina Austermann: "Wir haben seit dem 15. August 2022 die Beleuchtung aller öffentlichen Gebäude abgestellt sowie 1.100 Leuchten im öffentlichen Verkehrsraum und konnten dadurch 280.000 Kilowattstunden einsparen an Stromverbrauch."