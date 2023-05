Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn wird heute eine Antwort der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG auf das jüngste Angebot erwartet. Die Bahn hatte der Gewerkschaft bei den Verhandlungen in Fulda bis zu zwölf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten und 2.850 Euro Inflationsausgleichsprämie angeboten. Der EVG wurde seitens des Konzerns bis einschließlich Dienstagabend Zeit für eine Rückmeldung gegeben.

Die EVG hatte am Donnerstag erklärt, das Angebot zu prüfen und sich in der Woche nach Pfingsten dazu zu äußern. Außerdem erklärte die Gewerkschaft ihre Bereitschaft, weiter verhandeln zu wollen. Bis dahin seien neue Streiks ausgeschlossen. Erwartet wird, dass die Delegationen beider Seiten schon in den nächsten Tagen zu neuen Gesprächen zusammenkommen werden.