Der Vorwurf eines TikTok-Creators: Trusted Flagger zensieren Inhalte im Internet

Der TikTok-Creator "Klartext_Politik1.0" findet den Einsatz von Trusted Flaggern nicht in Ordnung und behauptet in einem mittlerweile gelöschten Video: "Das ist staatliche Zensur". Der TikTok-Creator sagt in dem Video außerdem, digitale Netzwerke seien verpflichtet, die Inhalte "sofort zu löschen", wenn ein Trusted Flagger sie meldet. "Und das selbst dann, wenn die Aussage durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist", sagt er.

Was ist da dran?

Rechtswissenschaftler: Es geht ausschließlich um illegale Inhalte

Nichts, sagt der Rechtswissenschaftler Hubertus Gersdorf von der Universität Leipzig im Gespräch mit MDR AKTUELL. "Der Hinweis führt nicht zur Löschung, sondern der führt nur dann zur Löschung, wenn der Plattformbetreiber sich der Auffassung das Trusted Flagger anschließt. Es muss sich um einen Rechtsverstoß handeln. Es geht jetzt nicht darum, ob der Inhalt gegen irgendwie ethische oder sonstige Maßstäbe verstößt, sondern es geht darum, ob der Inhalt rechtswidrig ist", so Gersdorf.

Es geht nicht darum, ob der Inhalt gegen ethische oder sonstige Maßstäbe verstößt, sondern es geht darum, ob der Inhalt rechtswidrig ist. Hubertus Gersdorf, Rechtswissenschaftler

Plattformen müssen schnell auf Meldungen von Trusted Flaggern reagieren

Inhalte melden kann jede Person im Internet. TikTok, YouTube, Facebook und alle anderen Digitalen-Plattformen müssen einen Meldeweg bereitstellen, damit Nutzerinnen und Nutzer potenziell rechtswidrige Beiträge melden können. Neu nach Artikel 22 Abs. 1 des DSA ist, dass Plattformen die Meldungen von Trusted Flaggern priosrisiert, das heißt unverzüglich, bearbeiten müssen.

Auf Anfrage von MDR AKTUELL stellt die für die Koordinierung von Trusted Flaggern zuständige Bundesnetzagentur klar: "Trusted Flagger entscheiden nicht über die Entfernung von Inhalten." Die Idee hinter den Trusted Flaggern ist, dass sie rechtswidrige Inhalte schneller erkennen können als normale Userinnen und User, erklärt die Professorin für Recht der Digitalisierung an der Universität Regensburg, Anna Bernzen, auf tagesschau.de.

Trusted Flagger müssen besondere Sachkenntnisse vorweisen

Um als Trusted Flagger zugelassen zu werden, müssen Organisationen "besondere Sachkenntnis und Erfahrung bei der Identifizierung und Meldung von rechtswidrigen Inhalten" nachweisen, teilt die Bundesnetzagentur MDR AKTUELL mit. Nur Organisationen aus Deutschland können den Status erhalten. Um Trusted Flagger zu werden, müssen sie eine Zulassung bei der Bundesnetzagentur beantragen.

In anderen EU-Ländern sind Trusted Flagger schon länger im Einsatz, so etwa in Finnland, Dänemark, Schweden und Österreich. Auf der Website der Europäischen Kommission findet sich eine Liste über alle unter dem DSA offiziell zugelassenen Trusted Flaggern.

Das Konzept der Trusted Flagger ist nicht ganz neu. Verschiedene Plattformen wie etwa YouTube haben bereits seit einigen Jahren eigene sogenannte "Priority Flagger" zugelassen, die dabei helfen sollen, illegale Inhalte auf YouTube schneller zu finden.

Wie arbeiten Trusted Flagger?

Petra Densborn ist die Vorsitzende der Jugendstiftung Baden-Württemberg, die die Meldetstelle "REspect!" betreibt. Im Gespräch mit MDR AKTUELL erklärt sie, wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. "Also der Vorgang startet damit, dass jemand eben das tatsächlich als Screenshot zum Beispiel bei uns auf der Seite hochlädt." Dazu gibt es auf der Website von "REspect!" ein Meldeformular. Inhalte können dort auch anonym gemeldet werden. Bildrechte: REspect! - Gegen Hetze im Netz

Im zweiten Schritt schaut sich das Team die Inhalte an. Über 20.000 Meldungen habe die Stelle bereits bearbeitet, sagt Densborn. Das Team ist ihren Angaben nach interdisziplinär besetzt. "Das heißt, ganz unterschiedliche Fachrichtungen sitzen da zusammen, vom Religionswissneschaftler bis hin zum Sozialwissenschaftler und Juristen und schauen sich das an", erklärt sie.

Das Team gehe nach einem Kriterienkatalog vor. Die Mitarbeitenden schauen demnach explizit nach Verstößen gegen geltendes Recht: "Und wenn wir den Eindruck haben als Team, dass diese Meldung tatsächlich einen dieser Strafrechtstatbestände erfüllt, dann geben wir das erstmal weiter an das BKA. Das BKA prüft am Ende, ob unser Eindruck, den wir gewonnen haben, tatsächlich zu bestätigen ist und ob tatsächlich eine strafrechtlich relevante Meldung hier an diesem Punkt vorliegt", erklärt Densborn.

Nach einer Rückmeldung vom Bundeskriminalamt (BKA) stellt "REspect!" eine Löschbitte an die jeweilige Plattform. "Und da ist nochmal ganz wichtig: Wir machen eine Löschbitte, also wir sagen nicht, 'das muss jetzt gelöscht werden'", betont Densborn.

Wir machen eine Löschbitte, also wir sagen nicht, 'das muss jetzt gelöscht werden.' Petra Densborn, Vorsitzende der Jugendstiftung Baden-Württemberg, Betreiber der Meldetstelle "REspect!"

Auf Anfrage von MDR AKTUELL bestätigen Sprecher von Google (YouTube) und Meta (Facebook und Instagram), dass Meldungen von Trusted Flaggern nicht unverzüglich gelöscht werden, sondern nach bestimmten Kriterien bewertet werden. Dann werde über eine mögliche Löschung entschieden.

Hohe Trefferquoten – Mehrzahl der Meldungen von "REspect!" strafrechtsrelevant