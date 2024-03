Am zweiten Streiktag des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen hat es am Freitag erneut zahlreiche Flugausfälle und -verspätungen gegeben. Nach Schätzungen des Flughafenverbands ADV fielen durch die Ausstände seit Donnerstag insgesamt 662 Flüge aus, mehr als 100.000 Passagiere waren betroffen. Am Freitag waren vor allem die Airports Hannover und Karlsruhe/ Baden Baden betroffen. Am Flughafen Hannover fielen bis zum Mittag alle Abflüge aus. Am Nachmittag sollte sich der Betrieb wieder normalisieren.