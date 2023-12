Folgende Förderprogramme sind derzeit pausiert: Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)



Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN)



Energieberatung für Wohngebäude (EBW)



Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW)



Aufbauprogramm Wärmepumpe (AWP)



Förderprogramm Serielle Sanierung



Richtlinie zur Förderung von Kälte-und Klimaanlagen mit nicht-halogenierten Kältemitteln in stationären und Fahrzeug-Anwendungen (Kälte-Klima-Richtlinie)



Richtlinie zur Förderung von E-Lastenfahrrädern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr in Wirtschaft und Kommunen (E-Lastenfahrrad-Richtlinie)



Förderprogramm "Bürgerenergiegesellschaften" bei Windenergie an Land



Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle