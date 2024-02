Die Grünen wollen auf ihrer Fraktionsklausur in Leipzig den Fokus auf soziale Themen setzen. Co-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte MDR AKTUELL, man spreche sich beispielsweise für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro aus. "Der Mindestlohn soll mitwachsen mit den Löhnen. Wenn alle mehr Löhne bekommen, dann sollen auch die Mindestlohnbezieherinnen und -bezieher mehr Löhne bekommen", erklärte sie.

Dröge betonte, dass es den Grünen darum gehe, Klimaschutzpolitik so auszugestalten, dass sie gerade den Menschen mit geringerem Einkommen am meisten nütze. So könne das Klima-Geld durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen finanziert werden.