Doch hat man als Kunde ein Recht darauf, eines der beiden Abrechnungsmodelle zu wählen? Das sei derzeit unklar, sagt Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen: "Ganz wesentlich ist, dass wir Verbraucherschützer Transparenz einfordern. Da wäre es auch gut, wenn gesetzliche Regelungen getroffen werden, dass die dann auch so umgesetzt werden, dass es für diejenigen, die betroffen sind, klar verständlich und nachvollziehbar ist."

Von politischer Seite will man in Mitteldeutschland offenbar keinen Einfluss auf die Versorger nehmen, welches Abrechnungsmodell zum Einsatz kommt. So antwortet zum Beispiel das Thüringer Energieministerium auf Anfrage von MDR AKTUELL, man bitte um Verständnis, dass "sich unser Haus nicht zu dieser Frage äußern möchte. Diese Entscheidung liegt einzig und allein bei den Energieversorgern und ist deren unternehmerische Freiheit."