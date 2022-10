Damit dämpfte Hebestreit Erwartungen, die Bundeskanzler Olaf Scholz noch am Wochenende geweckt hatte. Scholz hatte angekündigt, er wolle einen Starttermin zum 1. Januar ausloten und dazu mit den Energieversorgern beraten. "Das wird nur in einem großen Schulterschluss in Deutschland gelingen", sagte Scholz bei einem Treffen mit Handwerkern in München. "Den organisieren wir gerade, um die Fragen zu diskutieren, wie das geht."