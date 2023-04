Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fordert Korrekturen am Gebäudeenergiegesetz. Der SPD-Politiker will insbesondere Ausnahmen für Einrichtungen im Gesundheitswesen erreichen. Der "Bild am Sonntag" sagte er, man werde nicht zulassen, dass steigende Energie- und Heizkosten Krankenhäuser in ihrer Existenz gefährdeten.