Die Delegierten auf dem Parteitag in Berlin machen klar: Die Basis will keine Verbote, auch nicht beim Austausch von Heizungen. Das vorgelegte Gesetz schmeckt der FDP-Basis nicht. Manche halten es sogar für überflüssig. Sie finden: Der Markt soll es regeln – über den Handel mit Emissionszertifikaten. Und noch etwas missfällt vielen Delegierten – die Rechtfertigungsversuche. Was Linder und Co. im Koalitionsausschuss nicht durchsetzen konnten, sollen jetzt die Parlamentarier in der Bundestagsfraktion nachsteuern.

FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Christian Lindner, frisch wiedergewählter FDP-Bundesvorsitzender und Bundesfinanzminister beim Bundesparteitag in Berlin. Bildrechte: dpa