Der Linken-Abgeordnete Sören Pellmann sprach von einem Verarmungsprogramm. Im Osten stünden demnächst zigtausende Heizungswechsel an, da viele Anlagen in den 90er-Jahren eingebaut worden seien. Die Menschen verzweifelten angesichts der horrenden Sanierungskosten. Der Staat sollte den Bürgern nicht die Heizung diktieren, sondern klimafreundliche Alternativen am billigsten machen.