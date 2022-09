Gesundheitskioske Techniker befürchtet steigende Beiträge

"Das Geld dafür ist derzeit nicht da", sagt Alexander Krauß, Sprecher der TK Sachsen. Er rechne mit Kosten von 600.000 bis 700.000 Euro pro Kiosk und Jahr – und so mit Gesamtkosten von rund einer halben Milliarde Euro. "Derzeit können wir leider nicht darauf vertrauen, dass sich der Bund beteiligt. Auf jeden Fall sind eine halbe Milliarde keine Peanuts und das kann zu steigenden Beiträgen für die Versicherten führen", so Krauß.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte am Mittwoch angekündigt, 1.000 sogenannte Gesundheitskioske bundesweit einrichten zu wollen – vor allem in Problemregionen. Sie sollen für sozial benachteiligte Bevölkerungsschichten als Anlaufstellen dienen – und Beratung in Sachen Medizin oder Ernährung bieten, aber auch ganz praktische Hilfen wie Blutdruck messen oder Spritzen verabreichen. Vorbild ist ein entsprechender Gesundheitskiosk in Hamburg-Billstedt.