Auch soll es in Deutschland zum Herbst eine neue Impfkampagne geben. Man wolle jedem den für ihn besten Impfstoff zur Verfügung stellen, sagte Lauterbach.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte zum Abschluss der Konferenz, man habe mehr als 50 Beschlüsse einvernehmlich gefasst. Es sei wichtig, das Gesundheitssystem digital zu ertüchtigen, damit man bei einer Pandemie Daten pünktlich an das Robert Koch Institut übermitteln könne.

Als weiteres Ergebnis der GMK in Magdeburg hatte Lauterbach bereits am Mittwoch ein Gesetz zur Entlastung der Pflege angekündigt. Dieses soll noch vor der politischen Sommerpause durch den Bund auf den Weg gebracht werden.

Bei Pflegebeschäftigten und Gewerkschaft löste die Ankündigung große Erleichterung aus. Verdi-Bundesvorstand Sylvia Bühler lobte den Vorstoß im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Zuvor hatte die Gewerkschaft zu Protesten am Rande der GMK aufgerufen. Rund 300 Pflegekräfte hatten am Mittwoch in der Nähe des Sitzungsortes für mehr Personal und eine bessere Patientenversorgung demonstriert. Lauterbach besuchte die Kundgebung.