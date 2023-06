SPD, FDP und Grünen haben eine Einigung beim Heizungsgesetz erzielt. Wie ein Fraktionssprecher der SPD am Dienstag mitteilte, konnten alle offenen Details geklärt werden. Die zuständigen Ministerien seien gebeten worden, in den kommenden Tagen entsprechende Formulierungen auszuarbeiten. Konkrete Details nannte der Sprecher nicht, kündigte aber weitere Informationen für Donnerstag an.