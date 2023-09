Korrekturen, Verzögerungen und unklare Förderbedingungen beim Heizungsgesetz des Bundes haben bei den Verbrauchern nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Thüringen für eine Abwartehaltung und Frust gesorgt. Die Zahl der Energiechecks, die im vergangen Jahr noch boomten, seien deutlich zurückgegangen, sagte Ramona Ballod von der Verbraucherzentrale am Donnerstag.

Die gebuchten Vor-Ort-Termine seien in den ersten Monaten dieses Jahres von im Schnitt 70 auf 62 im Monat gesunken. Seit Juni sei das Interesse an den Energiechecks vor allem für private Wohnhäuser regelrecht eingebrochen. Das umstrittene Gebäudeenergiegesetz soll am Freitag vom Bundestag abschließend beraten werden.