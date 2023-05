Bei der bundesweiten Großrazzia durchsuchten am Mittwochmorgen mehr als 1.000 Einsatzkräfte des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter sowie der Polizei mehr als 100 Objekte in Thüringen, Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Jena auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitteilte, ist in diesem Zusammenhang auch ein Verfahren in Thüringen anhängig. Weitere Informationen könne er wegen der laufenden Ermittlungen nicht geben.

Die sieben Beschuldigten sollen als Finanzmittler in ein internationales Finanzierungsnetzwerk eingebunden gewesen sein und darin eine zentrale Rolle gespielt haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft sammelten sie Geld und stellten Konten oder digitale Spendenkassen zur Verfügung. Das gesammelte Geld in Höhe von mindestens 65.000 Euro sei an IS-Mitglieder in Syrien oder an von dort benannte Mittelsleute transferiert worden.