Zum Abschluss seiner dreitägigen Afrika-Reise sprach Scholz für eine deutlich stärkere Nutzung der Erdwärme in Deutschland aus. Geothermie sei an viel mehr Stellen in Deutschland möglich, als viele glaubten, sagte der Kanzler am Samstag beim Besuch der größten Geothermie-Anlage Afrikas in Kenia. Deshalb würden jetzt alle Geodaten und Informationen gesammelt, damit "der Mut wächst", diese teils kilometertief in der Erde liegenden Energiequellen auszuschöpfen.