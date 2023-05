Gewerkschaften und Wirtschaft fordern einen Industriestrompreis seit langem. In dem Habeck-Papier heißt es nun, Energie intensiv produzierende Unternehmen etwa in der Chemie-, Stahl-, Metall-, Glas- oder Papierindustrie seien die "Basis der deutschen Industrie und damit unseres Wohlstands".

Abgelöst werden soll das später von einem "Transformationspreis", der an den Ausbau der Erneuerbaren Energien und an Verträge mit entsprechenden Anbietern anknüpft. Betriebe sollen so von sinkenden Produktionskosten bei Wind- oder Solarstrom profitieren, durch laut Habeck "kluge Instrumente".

Lindner und Habeck im Bundestag. Bildrechte: dpa

Dieser in der Coronavirus-Pandemie eingerichtete Fonds wurde in der Energiekrise genutzt, um mit bis zu 200 Milliarden Euro vor allem Strom und Gaspreis zu bremsen. Wegen sinkender Preise könnte aber Geld übrig bleiben. Im Habeck-Konzept steht dazu: "Eine verfassungsrechtlich saubere Lösung erfordert zwingend neue parlamentarische Beschlüsse."



Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) sprach von einem wichtigen Thema, bei dem es sehr auf die genaue Ausgestaltung ankomme. "Wir schauen uns das Konzept konstruktiv an", sagte er: "Eine Frage haben wir aber: Was sagt eigentlich der Finanzminister dazu?"