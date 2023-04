Kolumne Nach der Kohle geht die Welt nicht unter

Warum also an einer Technologie länger als nötig festhalten? Zumal nicht nur Umweltverbände wie der BUND, sondern auch die Wirtschaftsweise Monika Grimm davon ausgehen, dass Deutschland seine Klimaziele für 2030 nur ohne Kohlekraftwerke einhalten kann. Auch deshalb muss die Politik jetzt alle Kraft darauf verwendet, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen und sich dabei gegenüber den Wählern auch ehrlich machen.

Apropos: Was wird denn nun aus den Menschen, die in den Tagebauen und Kraftwerken in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier arbeiten? Als Nicht-Betroffener könnte ich sagen: Alles halb so wild. Aber das wäre vermessen, denn es kommt schließlich auf den Einzelfall an. Dennoch bin ich eher optimistisch. Vieles spricht dafür, dass jeder, der will, auch Arbeit findet – übrigens ist das auch der große Unterschied zur Zeit nach der Wende.