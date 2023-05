Den Grünen fehlt oftmals die Sensibilität für ostdeutsche Themen und das Verständnis, dass auch hier den Menschen Klimaschutz wichtig ist, aber nicht immer das wichtigste. Es geht den Menschen in Ostdeutschland auch darum, die Natur und die Umwelt zu erhalten. Grüne Ideen sind auch hier erwünscht. Aber es geht ihnen auch um die Machbarkeit dieser Ideen. Wer nicht weiß, wie er den geforderten Heizungsumbau bezahlen soll, fühlt sich allein gelassen. So entsteht Politikverdrossenheit. Und das ist kein grünes Problem allein.



Die Zahlen vom Deutschlandtrend belegen: Rot, Grün und Gelb haben aktuell ihre Mehrheit verspielt. Wenn die Parteien der politischen Mitte sich im Streit verfangen und keine klaren Antworten mehr haben, wenden sich die Wählerinnen und Wähler ab. Die politischen Ränder profitieren davon, ohne selbst etwas dafür tun zu müssen. Jeder Streit, jede Verunsicherung ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Das dürfte auch die Parteien der politischen Mitte in Thüringen und Sachsen aufhorchen lassen. Noch eine Wahl mit schwierigen Mehrheitsverhältnissen wollen sie vor allem in Thüringen nicht mehr erleben.