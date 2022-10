Steigende Energiekosten Gaspreis-Kommission will am Wochenende Vorschlag vorlegen

Nach ihrer Klausur am Wochenende will die von der Bundesregierung berufene Gaspreis-Kommission ihren Vorschlag für eine Gaspreisbremse vorlegen. Sie erklärte, man arbeite mit Hochdruck an einer Empfehlung für die Politik. Es gebe aber viele Fragen zu beachten. Wann die Gaspreisebremse dann kommt, steht bislang nicht fest. Bundesfinanzminister Lindner dämpfte die Hoffnungen auf eine rasche Umsetzung mit Verweis auf das Gesetzgebungsverfahren.