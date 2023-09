Mit einer erhöhten Produktion und mehr Befugnissen für Apotheken will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Engpässe bei Kinderarzneien vermeiden. "Wir werden in diesem Herbst und Winter alles tun, um sicherzustellen, dass Kinder die benötigten Arzneimittel bekommen", sagte er am Donnerstag Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von Apotheken, Ärzten und Pharmabranche in Berlin.