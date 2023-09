Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat ältere Menschen und gefährdete Gruppen dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Impfung sei der beste Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe, sagte Lauterbach am Montag in Berlin, nachdem er im Bundeswehrkrankenhaus selbst eine Auffrischungsimpfung bekommen hatte.

Seit Montag wird in Deutschland ein an neue Varianten angepasster Corona-Impfstoff von Biontech angeboten. In einigen Wochen sollen zudem Impfstoffe von Moderna und Novavax verfügbar sein. Zur Gruppe derjenigen, für die eine erneute Impfung empfohlen wird, gehören über 60-Jährige, Menschen mit Risikofaktoren oder Begleiterkrankungen, wie Lauterbach erläuterte. Die Ständige Impfkommission erklärte zudem, dass die Impfempfehlung für den neu angepassten Corona-Impfstoff auch für Pflege- und Gesundheitspersonal sowie Angehörige von Risikopatienten gelte.