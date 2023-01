Und selbst wenn unterm Strich alles genauso so kommen mag, wie es der Kanzler geplant haben könnte: Scholz sollte auch den Preis bedenken, den nicht nur er dafür zahlt. Auf dem Spiel steht neben seinem Ruf auch das Vertrauen in politische Prozesse, das Klima in der Koalition und das Ansehen Deutschlands in der Welt.