"Ich werde meine Rede zu Protokoll geben, weil der Tagesordnungspunkt um 23:20 Uhr aufgerufen wird. Und es gibt so ein gentlemen's agreement, dass eine Person der Ampel auf jeden Fall spricht, der Rest aber zu Protokoll gibt." Um die Uhrzeit höre niemand mehr zu, und zweitens schaue auch niemand mehr zu.

Mit Zeit will in dieser Woche also besonders genau umgegangen werden. Und dennoch rechne sie mit allem, sagt Nasr. "Ich rechne damit, dass ich aus dem Bett geklingelt werde um noch eine namentliche Abstimmung zu machen oder einen Hammelsprung durchzuführen, was auch immer."

Frust über vertagte Entscheidungen

im Abgeordnetenrestaurant: Nasr wirkt noch kraftvoll, macht aber dennoch ihrem Ärger Luft. Das für diese Woche geplante Gesetz zur Sterbehilfe wurde vertagt, für keinen der Vorschläge gab es eine Mehrheit. "Es ist gut, dass wir darüber überhaupt gesprochen haben, das Thema etwas aus der Tabu-Zone geholt haben. Aber klar bin ich frustriert darüber, dass es für keinen Gesetzesentwurf eine Mehrheit gab." So bleibe alles beim Status Quo. "Das ist ärgerlich." So viel in der letzten Woche noch geschafft werden sollte: Nicht alles auf der Tagesordnung kommt durch. Manche Punkte müssen im Herbst nochmal neu verhandelt werden. Auch das ist Teil der Demokratie.

Rasha Nasr rührt in ihrem Cappuccino, erzählt vom SPD-Sommerfest am Vorabend. Olaf Scholz sei auch da gewesen, habe in einem Grußwort nochmal zusammengefasst, welche Themen für ihn gerade besonders wichtig seien.

Es ist auch immer so – wie so eine Abschlussfeier nach einer Klassenfahrt. Rasha Nasr, SPD Bundestagsabgeordnete

"Aber vor allem war es wie ein großes Familienfest. Und es geht auch darum, dem ganzen Team einmal Danke zu sagen." Ob im Wahlkreisbüro oder im Bundestag – hinter jedem und jeder Abgeordneten stehen weitere Menschen, die organisieren und mitdenken. Nasrs Büroleiterin reicht ihr die vergessenen Laktase-Tabletten.

Sommerpause ist nicht (nur) Strand

"Es finden einfach keine Sitzungen im Bundestag statt, aber wir sind ja trotzdem in unseren Wahlkreisen unterwegs," erklärt Nasr, was jetzt auf sie zukommt. Für sie steht in den nächsten Wochen eine Sommertour an: Als Praktikantin wird sie zu Hause in Dresden in öffentlichen Stellen mitarbeiten. Außerdem schaut sie sich die Arbeit kleinerer, inhabergeführter Unternehmen an.