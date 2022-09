Offener Brief Mitteldeutsche Linke fordern Fraktionsausschluss von Sahra Wagenknecht

Drei mitteldeutsche Landtagsabgeordnete der Linken haben den Ausschluss von Sahra Wagenknecht aus der Linken-Bundestagsfraktion gefordert. Grund ist Wagenknechts umstrittene Rede zur Russlandpolitik. Die Abgeordneten Katharina König-Preuss, Henriette Quade und Juliane Nagel fordern in ihrem offenen Brief auch den Rücktritt der Fraktionsvorsitzenden. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow übte Kritik an Wagenknecht.