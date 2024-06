Dem bundesweiten Aufruf der Polizei Baden-Württemberg zu der Gedenkminute dürften bundesweit zehntausende Polizisten gefolgt sein. In Berlin erinnerten nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) rund 2.500 Menschen in einem Schweigemarsch am Potsdamer Platz an ihren getöteten Kollegen.



In Sachsens Landeshauptstadt Dresden gedachten die Beamten der Polizeidirektion Dresden im Beisein von Innenminister Armin Schuster (CDU) Rouven Laur. Die Beamten und Beschäftigten der Polizeidirektion Görlitz trauerten im Hof ihrer Behörde oder in den Dienststellen und Revieren in den Landkreisen Görlitz und Bautzen. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde des getöteten Polizisten gedacht