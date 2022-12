Schleswig-Holstein schafft als drittes Bundesland die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ab. Darauf hat sich die Landesregierung in Kiel nach einer Expertenanhörung verständigt. Ministerpräsident Daniel Günther sagte, man gehe den Weg Richtung Normalität kontinuierlich weiter und setze auf mehr Eigenverantwortung, gegenseitige Rücksicht und gesunden Menschenverstand. Der CDU-Politiker begründete die Entscheidung auch damit, dass nur noch sechs Prozent der Atemwegserkrankungen auf das Coronavirus zurückzuführen seien.

Günther erklärte zugleich, dass eine gemeinsame Lösung aller Bundesländer in der Frage der Maskenpflicht im Nahverkehr nicht möglich gewesen sei. Mit der Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV folgt die schwarz-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein dem Beispiel von Sachsen-Anhalt und Bayern. Dort war die Maskenpflicht bereits am 8. beziehungsweise am 10. Dezember entfallen. Die Regierungen der beiden Bundesländer begründeten ihre Entscheidungen mit einer stabilen Infektionslage.