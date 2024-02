Friedrich Merz ist einer, der gerade recht erfolgreich ist. Seine CDU hat sich an ihn gewöhnt und er sich an sie. In den Bundesumfragen schneidet sie nicht überragend, aber doch ziemlich gut ab – als immerhin unumstritten stärkste Kraft. Und was man so aus der Partei hört, deutet darauf hin, dass Merz selbst es in der Hand hat, ob er Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden will oder nicht.