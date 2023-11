Ukrainekrieg Strack-Zimmermann begrüßt Aufstockung der Militärhilfe für die Ukraine

14. November 2023, 10:30 Uhr

Angesichts eines weiteren Kriegswinters in der Ukraine will Deutschland seine Hilfen an das Land ausweiten. Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, betonte im Gespräch mit MDR AKTUELL, dass Europa weiterhin starke Nerven brauche.