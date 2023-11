Ukraine-News Deutschland will offenbar Militärhilfen für Ukraine verdoppeln

In der russisch-besetzten Stadt Melitopol sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei russische Offiziere bei einer Explosion getötet worden. Es habe sich um einen Racheakt lokaler Widerständler gehandelt, teilte das im ukrainischen Verteidigungsministerium angesiedelte Geheimdienstdirektorat mit. Von russischer Seite liegt keine Stellungnahme zu den Angaben vor.

Der Kreml hat die Ukraine und die USA zu einem Einlenken im Ukraine-Krieg aufgerufen. "In Kiew und Washington müssen alle einsehen: Russland ist auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Agentur Tass dem russischen Fernsehen ungeachtet russischer Rückschläge. Wenn US-Präsident Joe Biden nach eigenen Worten noch an eine Rückeroberung ukrainischer Gebiete glaube, dann zeige dies, dass die US-Politik in einer Sackgasse stecke.