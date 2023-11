In der Ukraine sind dem aktuellen Landminen-Report der Organisation Handicap International (HI) zufolge mindestens 608 Menschen im vergangenen Jahr durch Minen getötet oder verletzt worden. Die russischen Streitkräfte haben demnach seit Beginn der Invasion in der Ukraine am 24. März 2022 in großem Umfang Antipersonen-Minen verwendet, Berichten zufolge mindestens 13 verschiedene Arten. Auch ukrainische Regierungstruppen nutzten Antipersonen-Minen in und bei der Stadt Izium, als diese 2022 unter russischer Kontrolle gewesen sei.