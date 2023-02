1949 kehrte er nach Deutschland zurück und ließ sich, obgleich seine Familie inzwischen im Westen lebte, in der DDR nieder. Nach einem kurzen Intermezzo als Schlosser startete Modrow eine hauptamtliche Politik-Karriere.

Steile Politkarriere nach dem Krieg

Modrow studierte an der Komsomol-Hochschule in Moskau und an der der SED, war Mitglied des Zentralrats der FDJ und stieg noch in den 1950er-Jahren in die Berliner Bezirksleitung der SED auf. Es folgte ein weiteres Studium (Ökonomie, inklusive Promotion), und ab 1967 war er Mitglied des Zentralkomitees. 1973 wurde Modrow nach Dresden geschickt, übernahm die dortige SED-Bezirksleitung und behielt sie bis zur Wende 1989.

Modrow galt im Gegensatz zu vielen DDR-Spitzenfunktionären als integer und bescheiden. So lehnte er eine Dienstvilla ab und lebte in einer normalen 3-Zimmer-Wohnung. Dies brachte ihm in den ersten Jahren nach der Wende den Spitznamen "der ehrliche Hans ein".

Modrow als Honecker-Nachfolger?

Nach 1990 kamen auch immer wieder Gerüchte auf, es habe einen geheimen Plan der Sowjetunion beziehungsweise des KGB gegeben, Honecker zu stürzen und durch Modrow zu ersetzen. Der frühere Chef der Berliner SED-Bezirksleitung Günther Schabowski berichtete in seinem Buch "Wir haben alles falsch gemacht" von einem Geheimtreffen in Dresden im Frühjahr 1987, an dem der aus dem Ministerium für Staatssicherheit ausgeschiedene Ex-Auslandsaufklärungschef Markus Wolf, der stellvertretende KGB-Vorsitzende und Gorbatschow-Vertraute Wladimir Krjutschkow sowie Modrow teilnahmen. Letzter bestätigte das Treffen, meinte aber, es sei der sowjetischen Seite nur um eine Lageeinschätzung gegangen.

30. Oktober 1989: Hans Modrow als SED-Bezirkschef in Dresden mit Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer (SED) und Mitgliedern der "Gruppe der 20" bei einer Montagsdemo. Bildrechte: imago/Ulrich Hässler Fakt ist, dass Modrow in den 1980er-Jahren früher und heftiger mit dem wachsenden Unmut der Bevölkerung konfrontiert worden war als andere Bezirkschefs – und mit seiner pragmatischen Art als sogenannter Hoffnungsträger galt. In der Wendezeit gab es in Dresden mit der "Gruppe der 20" die ersten geregelten Gespräche zwischen Behörden, Partei und Opposition. Anderseits erlebte Dresden wenige Tage vorher die gewaltsamsten Zusammenstöße zwischen Staatsmacht und Bürgern, als Menschen versuchten, am Hauptbahnhof auf die aus Prag kommenden Flüchtlingszüge aufzuspringen.

Modrow als Ministerpräsident

Am 13. November 1989 wurde Modrow von der Volkskammer zum Vorsitzenden des Ministerrates gewählt. In seiner Amtszeit strebte Modrow zunächst eine Vertragsgemeinschaft mit der Bundesrepublik an, bat vergeblich bei Bundeskanzler Kohl um einen Milliardenkredit, der die Wirtschaft des Landes retten sollte. Später schwenkte Modrow um und schlug unter dem Titel "Deutschland einig Vaterland" eine Föderation vor.

Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident Hans Modrow am 19. Dzember 1989 in Dresden Bildrechte: imago/photothek Den Unmut der Bevölkerung zog er sich zu, als er im Dezember 1989 versuchte, die inzwischen in Amt für Nationale Sicherheit umbenannte Stasi in einen DDR-Verfassungsschutz zu überführen. Mit seiner Regierung und seinem Namen verbunden ist auch das Modrow-Gesetz, welches Nutzern von volkseigenen Immobilien und Grundstücken einen Kauf zu günstigen Konditionen ermöglichte. Das Gesetz sorgte nach der Deutschen Einheit jahrelang für Rechtsstreit, da die Grundstücke nun deutlich wertvoller waren und die Kommunen eine Nachzahlung haben wollten. Erst 2004 schloss ein Urteil des BGH dieses Kapitel.

Außerdem bereitete Modrows Regierung freie Wahlen vor. Mit der Abstimmung am 18. März 1990 war Modrows Regierungszeit dann beendet.

Führungsfigur in der PDS/Die Linke

Modrow gilt als einer der Väter der "Gründung" der PDS. Auf dem Sonderparteitag der SED im Dezember 1989 warb er eindringlich, die Partei nicht aufzulösen. In der Folge benannte sie sich in SED-PDS und später in PDS um. Für die Partei saß Modrow von 1990 bis 1994 im Bundestag und von 1999 bis 2004 im EU-Parlament.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch und der frühere PDS-Vorsitzende Gregor Gysi erklärten in einer Mitteilung zum Tode Modrows, dessen Wirken "im Bundestag, im Europäischen Parlament und als Ehrenvorsitzender der PDS bestand immer darin, auch jenen Teil der früheren DDR-Bevölkerung zu vertreten, der nicht gewollt war und dessen Interessen regelmäßig verletzt wurden".

Verurteilung wegen Wahlfälschung

In den 1990er-Jahren wurde Modrow wegen Anstiftung zur Wahlfälschung und wegen Falschaussage zu Bewährungsstrafen verurteilt. In ersterem Fall wurde ihm angelastet, bei der Kommunalwahl 1989 mehrfach Anweisungen zur Wahlfälschung gegeben zu haben. In letzterem ging es um Modrows Aussagen zum rigiden Vorgehen der Staatsführung Anfang Oktober 1989. Modrow hatte in einem Untersuchungsausschuss des sächsischen Landtags unter Eid ausgesagt, er habe kein Weisungsrecht gegenüber Kampfgruppen, Polizei und Stasi gehabt und bei den Demonstrationen am 7. und 8. Oktober 1989 seien keine Kampfgruppen eingesetzt worden.

Kritische Verteidigung der DDR

Dass die DDR den erstrebten Sozialismus nicht umsetzte, räumte Modrow ein. Die sozialistische Planwirtschaft habe versagt, meinte er rückblickend. Vor allem die Verweigerung demokratischer Bürgerrechte bewertete er als großes Defizit. Die SED-Propaganda habe den Menschen stets die bessere Gesellschaft vorgegaukelt, die es aber nicht gegeben habe.

Teilerfolg im Streit um Akteneinsicht