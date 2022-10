In dem Bericht von Böhmermanns Team heißt es, die Akten offenbarten ein "mehr als zweifelhaftes Bild" von der Arbeit des hessischen Verfassungsschutzes. So werde deutlich, dass vor allem während der 1990er-Jahre – in denen sich auch die Rechtsterroristen des späteren NSU radikalisiert hätten – der Überblick über gesammelte Daten verloren gegangen sei und aus den Informationen nicht immer Konsequenzen folgten. Gleichzeitig tauchten kaum Angaben zum NSU selbst auf, hieß es. Wer gehofft habe, "in diesen Berichten die Antwort auf offene Fragen zum NSU, Beweise für gezielte Vertuschungsversuche oder gar den Beleg für die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Mordserie zu finden, wird enttäuscht".