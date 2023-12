SPD-Bundesparteitag Scholz lehnt Kürzungen bei Sozialem und Ukraine-Hilfen ab

09. Dezember 2023, 14:12 Uhr

Bundeskanzler Scholz hat vor dem SPD-Parteitag in Berlin Kürzungen im Sozialbereich und bei der Ukraine-Hilfe abgelehnt. Auch an der umstrittenen Erhöhung des Bürgergelds will Scholz festhalten. Seine kürzlich geäußerte Forderung zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber wiederholte er nicht.