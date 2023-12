Esken und Klingbeil mit über 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

Scharfe Kritik für die Union unter der Führung von Friedrich Merz.

Schuldenbremse muss zugunsten von Arbeitsplätzen überdacht werden.

Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil sind für weitere zwei Jahre wiedergewählt worden. Auf dem Bundesparteitag in Berlin stimmten gut 85 Prozent der Delegierten für Klingbeil. Esken erhielt rund 82 Prozent. Sie erreichte damit ein besseres Ergebnis als vor zwei Jahren.



Beide nahmen die Wahl an. Esken dankte für das Vertrauen. Klingbeil sagte, es sei "eine große Ehre, unsere stolze Sozialdemokratie auch in den nächsten zwei Jahren führen zu dürfen".

Scharfe Kritik für Merz-CDU

In ihren Reden hatten die Parteichefs zuvor die Union scharf angegriffen. Esken sagte, mit der Merz-CDU habe man die populistischste Opposition aller Zeiten. Für den billigen Erfolg einer Schlagzeile nehme Merz in Kauf, das Land zu spalten.



Außerdem drängte Esken in ihrer Rede auf eine Korrektur bei der Schuldenbremse. Demnach sollen laufende Kosten anders als zukünftige Investitionen behandelt werden. Die SPD sei zudem nach wie vor nicht bereit, "den Sozialstaat aufzugeben" und werde sich weiterhin gegen von Union und FDP geforderte Sozialkürzungen stellen.

Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz. Lars Klingbeil Parteivorsitzender der SPD