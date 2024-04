Bei großangelegten Ermittlungen gegen Pädophile in Deutschland und Frankreich sind 19 Tatverdächtige in Gewahrsam genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizeidirektion Hannover am Mittwoch mitteilten, stehen die Verdächtigen im Verdacht des Erwerbs, des Besitzes und der Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Materialien.

Den Angaben zufolge durchsuchten bereits am vergangenen Sonntag Ermittler im französischen Elsass Hotelzimmer und Fahrzeuge von zwölf deutschen und zwei US-amerikanischen Tatverdächtigen im Alter von 36 bis 74 Jahren. Zeitgleich durchsuchten Einsatzkräfte in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen Wohnungen und Arbeitsstätten. Wie die Ermittlungsbehörden in Hannover mitteilten, wurden dabei fünf weitere Tatverdächtige an ihrem Wohnsitz in Deutschland angetroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie alle auf freien Fuß.