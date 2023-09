Die Familienrichterin Ulrike Baraniak vom Amtsgericht Leipzig sieht grundsätzlich und in der praktischen Umsetzung der Buschmann-Reform eine Reihe an Problemen. Sie sagte MDR AKTUELL, die geplante gesetzliche Neuregelung sei Stückwerk und betreffe nur einen Teil der Unterhaltsproblematik. Vielmehr müsste das Kindesunterhaltsrecht insgesamt inklusive paritätischem Wechselmodell reformiert werden.



Die Familienrichterin erwartet künftig zusätzlichen Streit der Kindeseltern, ob 29 oder 30 Prozent bzw. 49 oder 50 Prozent Betreuung stattfindet. Damit werde die Frage des Umgangs ins Unterhaltsverfahren und umgekehrt getragen. Sie bezweifelt zudem, dass die aufgezeigten Prozentgrenzen im Alltag so genau festzulegen und praktizierbar sind. Denn ein Prozent von 365 Tagen im Jahr entsprechen 3,65 Tagen. Etwa vier Tage im Jahr mehr oder weniger Betreuung könnten also zu Unterhaltssprüngen führen.

Die Zugrundelegung des angemessenen Selbstbehalts von 1.650 Euro sieht Baraniak beim asymmetrischen Wechselmodell, wie es im Eckpunktepapier bezeichnet wird, ebenfalls kritisch. Dann werde in vielen Fällen der Mindestunterhalt des Kindes mangels Leistungsfähigkeit des mitbetreuenden Elternteils nicht mehr gesichert sein. Das könnte dazu führen, dass bei geringem Einkommen das mitbetreuende Elternteil nicht mehr zahlen muss und gegebenenfalls die öffentliche Hand einspringen muss.



Baraniak stellt auch die pauschale Entlastung des Mitbetreuenden von 15 Prozent beim Bedarf in Frage, zumal beim paritätischen Wechselmodell von erhöhten Bedarfen des Kindes etwa im Hinblick auf Wohnbedarf ausgegangen werde. Fragwürdig sei auch, dass es bereits ab 30 Prozent Mitbetreuung nun eine beiderseitige Barunterhaltspflicht der Kindeseltern geben soll. Das werfe praktische Fragen auf: Wer zahle dann was: Kleidung, Schulsachen, Sportverein? Bisher muss der hauptbetreuende Elternteil diese Regelbedarfe tragen, bekommt aber auch grundsätzlich den Mindestunterhalt für das Kind und ist selbst nicht dem Kind gegenüber barunterhaltsverpflichtet.



Aus Sicht von Baraniak stellen die Pläne eine Abkehr von Paragraf 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB dar, nämlich der Gleichwertigkeit von Betreuungs- und Barunterhalt.

Geringverdienende mitbetreuende Elternteile müssten letztlich nahezu keinen Kindesunterhalt mehr leisten, was bedeutet, dass der Mindestbedarf des Kindes ohne ergänzende Sozialleistungen oder Ausgleich durch den hauptbetreuenden Elternteil nicht mehr gedeckt würde. Der Entwurf könnte damit tatsächlich zur Benachteiligung von Kindern führen. Familienrichterin Ulrike Baraniak Amtsgericht Leipzig