Fakt ist: Wenn meine Lebenserhaltungskosten geringer sind, kann ich mir für weniger Gehalt das Gleiche leisten. Wenn ich in München oder Frankfurt eine Wohnung mieten möchte, dann zahle ich ein Vielfaches von dem, was ich in Magdeburg oder Erfurt zahle . Eine vollständige Angleichung der Löhne für den Osten bei unveränderten Preisen würde den Osten sogar besserstellen als den Westen. Aber ich finde, das Argument geht in die falsche Richtung. Den Fairness-Gedanken müssen die Unternehmen schon berücksichtigen, wenn sie die Motivation ihrer Beschäftigten nicht beschädigen wollen. Im Endeffekt geht es aber auch auf dem Arbeitsmarkt um Angebot und Nachfrage. Im Osten kriegen sie die Leute mangels besser bezahlter Alternativen noch für weniger Geld. Warum mehr zahlen? Das ist Marktwirtschaft.

Ich würde es mir sehr wünschen. Es ist ja auch ein Thema, das populistisch sehr ausgeschlachtet wird und wo viel von Ungerechtigkeit und Ausnutzung gesprochen wird. Wenn der Westen allerdings wirtschaftlich stabil bleibt, dann werden wir auch in zehn bis zwanzig Jahren noch eine Lohnlücke haben. Die wird kleiner werden. Die Löhne im Osten haben sich schon jetzt jedes Jahr kontinuierlich dem Westniveau angenähert – da ist die Hoffnung, dass das aufgrund des Wettstreits um die verbliebenen Arbeitskräfte weitergeht. Hinzu kommt als weiterer Hoffnungsschimmer, dass wir in Zeiten des Strukturwandels leben. Durch Robotik und Digitalisierung gibt es neue Produkte und Fertigungsmethoden. Wenn die Wirtschaft im Umbruch ist, ist es als aufholende Regionen leichter, in neuen Produktlinien vorne mitzuspielen. Schwerer ist es, in etablierten Märkten den Spitzenreiter einzuholen.



Die ganze Lohndebatte ist aber keine Debatte über Fairness. Wir leben in einer Marktwirtschaft, wo sich Löhne am Markt bilden und sich an der Produktivität orientieren müssen. Wir vergleichen uns mit einer der stärksten Regionen der Welt. Ist da eine volle Angleichung denn überhaupt realistisch? Das Saarland und Schleswig-Holstein haben auch zehn Prozent geringere Löhne als Bayern und Baden-Württemberg. Ich finde es gut, hohe Ansprüche zu haben, aber wenn das nicht vollständig klappt, dann ist es der falsche Weg, über Ungerechtigkeiten zu klagen.