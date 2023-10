Zulagen für Pensionäre Mehr Geld für Ex-Beamte stößt auf Kritik

In den Niederlanden können Senioren durch gesetzliche und betriebliche Renten auf bis zu 90 Prozent ihres früheren Nettos kommen. In Österreich lässt sich der Unterschied am besten bei sogenannten Neurentnern (also ein Rentner, der erst kürzlich in Rente gegangen ist) festmachen: Ein männlicher Neurentner in Österreich (2.174 Euro) erhält im Durchschnitt rund 80 Prozent höhere Bezüge als in Deutschland (1.199 Euro), hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) berechnet. Bei den Frauen sind es immerhin fast 60 Prozent (822 zu 1.308 Euro). Allerdings sinkt der Unterschied mit fortschreitendem Alter im Durchschnitt auf etwa 50 Prozent, weil die Rentenerhöhungen in Österreich nicht den in der Regel stärker ansteigenden Löhnen folgen, sondern der Inflation.