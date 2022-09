Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, ist aus der Linkspartei ausgetreten. Er bestätigte den Schritt auf Nachfrage am Dienstag. Er habe das der Partei am Montag per E-Mail mitgeteilt. Schneider hatte den Austritt zuvor bei Twitter öffentlich gemacht.