Der alte und der neue Finanzminister scheinen sich auch beim Geldausgeben einig zu sein, besser gesagt, beim gemeinsamen Sparen. Mehrausgaben durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine belasten die Haushaltsplanungen. Lindner will den Ministerien deshalb einen rigorosen Sparkurs verpassen. Doch nicht alle wollen sich den Vorgaben fügen. Während sich die SPD- und FDP-geführten Ministerien weitestgehend einig sein sollen, regt sich in den grün geführten Häusern noch Widerstand. Vor allem die Familienministerin will mehr Geld für die Kindergrundsicherung - zwölf Milliarden Euro pro Jahr. Die Haushaltsplanungen für 2024 liegen also weiterhin auf Eis.