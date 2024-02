Der emeritierte Wirtschaftsprofessor Werner Nienhüser hat sich mit ihr beschäftigt: "Serco ist ein multinational tätiges Unternehmen, das in dem Geschäftsfeld arbeitet, ehemals staatliche Dienstleistungen zu übernehmen in allen möglichen Bereichen. Das reicht von Schwimmbädern über militärische Dienstleistungen, Sicherheitsdienstleistungen. Gefängnisse werden privat betrieben. Das ist ihr Geschäftsfeld mit 50.000 Beschäftigten in zwanzig Ländern."

Serco selbst betont in einer Pressemitteilung, man wolle mit dem Kauf der deutschen Heime Marktanteile ausbauen. Man biete den Nutzern hohe Standards und begegne ihnen mit Fürsorge und Respekt. Wörtlich heißt es: "Weltweit bestehen komplexe und wachsende Anforderungen an Unterstützungsdienste für Einwanderungs- und Asylbewerber. Und wir können auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hoher Servicestandards zurückblicken."

In Sachsen überwacht die Landesdirektion die Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete. Dort sagt Sprecherin Valerie Eckl, man habe in den Verträgen zum Betrieb der Unterkünfte klare Qualitätsstandards vereinbart: "Für uns ändert die Übernahme nichts an dem bestehenden Betreibervertrag. In dem Vertrag sind die Leistungen und die Vergütung klar geregelt. Und dieser Vertrag bleibt eben auch nach der Übernahme unverändert gültig."