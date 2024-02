An den Zuständen in den Erstaufnahmestellen in Suhl, Eisenberg und Hermsdorf gibt es immer wieder Kritik. In der chronisch überfüllten Unterkunft für Flüchtlinge in Suhl mussten etwa wegen eines massiven Ungezieferproblems Kammerjäger gerufen werden. Der Oberbürgermeister André Knapp (CDU) wirft der Landesregierung regelmäßig Versagen bei der Flüchtlingsunterbringung vor. In Hermsdorf werden die Asylsuchenden in einer Lagerhalle mit fast keiner Privatsphäre und viel länger als zunächst angedacht untergebracht. Diese Halle soll laut Innenministerium "perspektivisch" nur noch als Reserveunterkunft genutzt werden, wenn es Probleme in den anderen Erstaufnahmen gibt.