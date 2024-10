Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen hält dennoch eine Einigung zwischen Bund und Ländern im Vermittlungsausschuss bis Jahresende für möglich. Die Vorschläge der Union lägen "auf dem Tisch", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Ein Vermittlungsausschussverfahren könne auch sehr schnell gehen, wenn der Wille bei allen vorhanden sei. Dann könnte man auch innerhalb von anderthalb bis maximal zwei Monaten und auf jeden Fall noch in diesem Jahr zum Ergebnis kommen. Stübgen bekräftigte die Kritik der Union an den Plänen der Ampel-Koalition. Diese habe "nicht ausreichende gesetzliche Regelungen" etwa bei der Gesichtserkennung vorgelegt. Nötig sei zudem die Vorratsdatenspeicherung. Denn mit dem bisher in der "Ampel" alternativ vereinbarten Quick-Freeze-Verfahren würden die Ermittler "immer wieder zu spät kommen".