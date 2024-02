Und genau das ist das Ziel der Reform. Deshalb soll die Lohnsteuer bei Ehepaaren zukünftig über das Modell IV/IV abgerechnet werden. Also beide Partner in Lohnsteuerklasse IV. Vereinfacht gesagt zahlt hier jeder Ehepartner Lohnsteuer aufs eigene Gehalt mit eigenen Freibeträgen.

Am Ende des Jahres kann das Paar noch vom Ehegattensplitting profitieren. Auch ein Weg für verheiratete Paare, Steuern zu sparen – an dem sich durch die Steuerklassenreform zunächst nichts ändert. Und damit die Eheleute hier nicht unnötig vorauszahlen, rechnet das Finanzamt diesen Splitting-Vorteil schon unterm Jahr in die Lohnsteuer mit ein.