Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will einem Bericht zufolge bereits ab kommenden Jahr verbieten, neue Öl- und Gasheizungen einzubauen. Das meldet die "Bild"-Zeitung und beruft sich dabei auf einen Referentenentwurf. Demnach sollen ab 2024 nur noch Heizungen auf Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien in Deutschland eingebaut werden. In dem Bericht heißt es, dass bei diesem Grenzwert lediglich Fernwärme-Anlagen, Wärmepumpen und Biomasse-Kessel in Frage kämen.