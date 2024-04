Für Energieökonomin Claudia Kemfert ist der Stromnetz-Engpass in Oranienburg ein Einzelfall. In der brandenburgischen Kommune werden neue Häuser derzeit nicht an das Netz angeschlossen, weil die Infrastruktur dafür nicht ausgelegt ist. Kemfert sagte dazu MDR AKTUELL: "Oranienburg hat falsch geplant." Die Stadt habe den erhöhten Strombedarf zu spät erkannt und Baugebiete ausgewiesen, ohne sich mit den Netzversorgern abzusprechen. Das habe nichts damit zu tun, dass es in Deutschland zu wenig Strom gebe.