Die Menschen in Thüringen werden sich nach Einschätzung von Fachleuten in den nächsten Jahren auf Veränderungen in der Krankenhauslandschaft einstellen müssen. "Es wird neue Strukturen geben", sagte der Landesvorsitzende des Verbandes leitender Krankenhausärzte, Frank Lange, der "Deutschen Presse-Agentur". "Das wird dazu führen, dass das gewohnte Krankenhaus andere Leistungen anbietet."