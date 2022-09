Aufenthaltstitel: Bislang durften Geflüchtete aus der Ukraine ohne Visum oder Aufenthaltstitel einreisen und sich 90 Tage in Deutschland aufhalten. Diese Übergangsregelung endete zum 31. August 2022. Wer dann nach 90 Tagen noch nicht behördlich registriert ist, hält sich illegal in Deutschland auf. Eine Aktualisierung der Regelung ist in Vorbereitung, aber noch nicht in Kraft.